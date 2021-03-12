У Чехії на одному із підприємств загинуло двоє молодих чоловіків з Львівської області.
Тіла загиблих заробітчан знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.
Як повідомили у місцевій поліції, трагедія сталася 9 березня. Назву підприємства не розголошують.
30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар задихнулися газом, яким наповнюють холодильники, де аграрні компанії зберігають фрукти.
Вдома, у містечку Турка Львівської області, у чоловіків залишилися дружини та маленькі діти.
Голова місцевої громади Ярослав Паращич підтвердив, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії, і востаннє перебували там два місяці.
Зараз триває робота над тим, щоб доправити тіла загиблих додому. Обставини трагедії встановлюються.