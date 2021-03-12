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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Тіла знайшли у холодильнику: в Чехії загинули двоє заробітчан зі Львівщини

У Чехії на одному із підприємств загинуло двоє молодих чоловіків з Львівської області.

Тіла знайшли у холодильнику: в Чехії загинули двоє заробітчан зі Львівщини

Тіла загиблих заробітчан знайшли у холодильній камері для зберігання фруктів.

Як повідомили у місцевій поліції, трагедія сталася 9 березня. Назву підприємства не розголошують.

30-річний Юрій Рабко та 31-річний Михайло Шуптар задихнулися газом, яким наповнюють холодильники, де аграрні компанії зберігають фрукти.

Вдома, у містечку Турка Львівської області, у чоловіків залишилися дружини та маленькі діти.

Голова місцевої громади Ярослав Паращич підтвердив, що молоді чоловіки періодично їздили на заробітки до Чехії, і востаннє перебували там два місяці.

Зараз триває робота над тим, щоб доправити тіла загиблих додому. Обставини трагедії встановлюються.

Джерело: Zaxid.net

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