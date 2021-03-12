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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

В Киеве горел дом престарелых

В Киеве в Подольском районе произошел пожар в доме престарелых.

пожежа у будинку для літніх людей у Києві

12 марта в 05.51 на улице Лесозащитная, 11-б в трехэтажном здании на кровле началось возгорания.

По данным ГСЧС, на тот момент в доме находились 65 человек пожилого возраста и 15 человек персонала. Все люди были эвакуированы на первый этаж спасателями.

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Работники ГСЧС, которые прибыли на вызов, в 6.55 локализовали пожар на площади 100 квадратных метров, а в 7.17 — его ликвидировали. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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  • пожежа у буудинку для літніх людей київ
  • В Киеве произошел пожар в доме престарелых
  • пожежа у буудинку для літніх людей київ
  • пожежа у буудинку для літніх людей київ
  • В Киеве произошел пожар в доме престарелых
В Киеве горел дом престарелых / 3 фотографии

К тушению привлекались 35 человек и 8 единиц техники.

Пожары в домах престарелых

21 января произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На момент пожара в доме находились 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 пострадали.

23 января Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове.

45-летний арендатор пансионата, его 43-летняя жена, которая управляла заведением, 67-летний владелец домовладения и 34-летний администратор хосписа будут под стражей до 21 марта 2021 года включительно.

В Украине после пожара в пансионате для престарелых в Харькове проверили 1 425 заведений, где проживают или содержатся пожилые люди, лица с инвалидностью и другие граждане из групп риска. В результате обследования правоохранители обнаружили 55 нелегальных заведений.

Источник: ГСЧС

Фото: Киев Оперативный, ГСЧС

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