У Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей

У Києві у Подільському районі сталася пожежа у будинку для літніх людей.
12 березня о 05.51 на вулиці Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі на покрівлі розпочалося загоряння.
За даними ДСНС, у той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх рятувальниками.
Працівники ДСНС, які прибули на виклик, о 6.55 локалізували пожежу на площі 100 метрів квадратних, а о 7.17 – її ліквідували. На щастя, жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучались 35 осіб та 8 одиниць техніки.
Пожежі у будинках для літніх людей
21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.
На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.
23 січня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.
45-річний орендар пансіонату, його 43-річна дружина, яка керувала закладом, 67-річний власник домоволодіння та 34-річний адміністратор хоспісу будуть під вартою до 21 березня 2021 року включно.
В Україні після пожежі в пансіонаті для літніх людей у Харкові перевірили 1 425 закладів, де проживають або утримуються люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші громадяни з груп ризику. У результаті обстеження правоохоронці виявили 55 нелегальних закладів.