У Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей

У Києві у Подільському районі сталася пожежа у будинку для літніх людей.

12 березня о 05.51 на вулиці Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі на покрівлі розпочалося загоряння.

За даними ДСНС, у той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх рятувальниками.

Працівники ДСНС, які прибули на виклик, о 6.55 локалізували пожежу на площі 100 метрів квадратних, а о 7.17 – її ліквідували. На щастя, жертв та постраждалих немає.











У Києві горів будинок для літніх людей / 3 фотографии

До гасіння залучались 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Пожежі у будинках для літніх людей

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.

23 січня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.