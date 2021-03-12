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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

У Києві горів будинок для літніх людей

У Києві у Подільському районі сталася пожежа у будинку для літніх людей.

пожежа у будинку для літніх людей у Києві

12 березня о 05.51 на вулиці Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі на покрівлі розпочалося загоряння.

За даними ДСНС, у той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх рятувальниками.

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Працівники ДСНС, які прибули на виклик, о 6.55 локалізували пожежу на площі 100 метрів квадратних, а о 7.17 – її ліквідували. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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  • У Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей
У Києві горів будинок для літніх людей / 3 фотографии

До гасіння залучались 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Пожежі у будинках для літніх людей

21 січня сталася пожежа в будинку для літніх людей у Харкові.

На момент пожежі в будинку перебувало 33 людини, 15 із яких загинули, ще 11 постраждали.

23 січня Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чотирьом затриманим за фактом пожежі в будинку для літніх людей в Харкові.

45-річний орендар пансіонату, його 43-річна дружина, яка керувала закладом, 67-річний власник домоволодіння та 34-річний адміністратор хоспісу будуть під вартою до 21 березня 2021 року включно.

В Україні після пожежі в пансіонаті для літніх людей у Харкові перевірили 1 425 закладів, де проживають або утримуються люди похилого віку, особи з інвалідністю та інші громадяни з груп ризику. У результаті обстеження правоохоронці виявили 55 нелегальних закладів.

Джерело: ДСНС

Фото: Київ Оперативний, ДСНС

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