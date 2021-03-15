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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице №1 произошел пожар

В Киевской городской клинической больнице №1, которая находится в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, около 14.34 произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Пожежа в київській лікарні №1

Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что на последнем этаже трехэтажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, загорелось чистое постельное белье и прочие хозяйственное принадлежности на площади 15 кв. м.

Бойцам ГСЧС удалось справиться с огнем менее чем за час.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Однако состояние больных в реанимации не позволяло их эвакуировать, поэтому во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений.

С больными в каждой палате находились по одному спасателю и медику.

Больных коронавирусом в помещениях, где возник пожар, не было.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице №1 произошел пожар / 4 фотографии

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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