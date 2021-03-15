В Киевской городской клинической больнице №1, которая находится в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, около 14.34 произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что на последнем этаже трехэтажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, загорелось чистое постельное белье и прочие хозяйственное принадлежности на площади 15 кв. м.

Бойцам ГСЧС удалось справиться с огнем менее чем за час.

Пожар сопровождался сильным задымлением. Однако состояние больных в реанимации не позволяло их эвакуировать, поэтому во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений.

С больными в каждой палате находились по одному спасателю и медику.

Больных коронавирусом в помещениях, где возник пожар, не было.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.













