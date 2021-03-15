У Київській міській клінічній лікарні №1, яка знаходиться у Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, близько 14.34 сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає.

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що на останньому поверсі триповерхової будівлі лікарні, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, загорілася чиста постільна білизна та інше господарче приладдя на площі 15 кв. м.

Бійцям ДСНС вдалося впоратися з вогнем менш ніж за годину.

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Проте стан хворих у реанімації не дозволяв їх евакуйовувати, тому під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень.

Із хворими в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медику.

Хворих на коронавірус в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.















Обійшлось без постраждалих та евакуації: у Києві в лікарні №1 сталася пожежа / 4 фотографии

Кілька днів тому сталася пожежа у будинку для літніх людей у Києві.

Вранці 12 березня загорілася покрівля триповерхової будівлі. На той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх. Жертв та постраждалих немає.