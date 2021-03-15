PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Обійшлось без постраждалих та евакуації: у Києві в лікарні №1 сталася пожежа

У Київській міській клінічній лікарні №1, яка знаходиться у Дарницькому районі на Харківському шосе, 121, близько 14.34 сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає.

Пожежа в київській лікарні №1

Рятувальники, які прибули на виклик, встановили, що на останньому поверсі триповерхової будівлі лікарні, в кімнаті сестри-хазяйки реанімаційного відділення, загорілася чиста постільна білизна та інше господарче приладдя на площі 15 кв. м.

Бійцям ДСНС вдалося впоратися з вогнем менш ніж за годину.

Пожежа супроводжувалася сильним задимленням. Проте стан хворих у реанімації не дозволяв їх евакуйовувати, тому під час ліквідації пожежі проводилося провітрювання приміщень.

Із хворими в кожній палаті перебували по одному рятувальнику та медику.

Читайте
Велика пожежа у Києві: на Броварському проспекті горів будинок

Хворих на коронавірус в приміщеннях, де виникла пожежа, не було.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
  • Пожежа в київській лікарні №1
Обійшлось без постраждалих та евакуації: у Києві в лікарні №1 сталася пожежа / 4 фотографии

Кілька днів тому сталася пожежа у будинку для літніх людей у Києві.

Вранці 12 березня загорілася покрівля триповерхової будівлі. На той момент у будинку перебували 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу. Усіх людей було евакуйовано на перший поверх. Жертв та постраждалих немає.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка