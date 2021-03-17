В Нигере 58 человек погибли в результате нападений возле границы с Мали

В Нигере в результате нападений недалеко от границы с Мали убили по меньшей мере 58 человек.

Боевики открыли огонь по четырем машинам, которые везли людей с рынка в районе Тиллабери. Ни одна группа не заявила о нападении.

Однако в настоящее время в Нигере проводятся две джихадистские кампании: одна на западе, недалеко от Мали и Буркина-Фасо, а другая на юго-востоке, на границе с Нигерией.

Правительство Нигера сообщило, что группы вооруженных, до сих пор неустановленных лиц перехватили четыре автомобиля, перевозившие пассажиров с еженедельного рынка Банибангу в деревни Чинедогар и Дари-Дайе.

— В результате этих варварских действий погибло 58 человек, один был ранен, несколько силосов с зерном и две машины сожжены, а еще две машины были захвачены, — добавили в нем.

Правительство также объявило трехдневный период национального траура, начиная со среды.

Нападении на колледж в Нигерии

В Нигерии в городе Кагара бандиты напали на научный колледж и похитили сотни студентов и преподавателей.

Кроме того, нападавшие убили одного ученика, а еще нескольким нанесли телесные повреждения.