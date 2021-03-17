У Нігері 58 людей загинуло внаслідок нападів біля кордону з Малі

У Нігері внаслідок нападів недалеко від кордону з Малі вбили щонайменше 58 осіб.

Бойовики відкрили вогонь по чотирьом машинам, які везли людей з ринку в районі Тіллабері. Жодна група не заявила про напад.

Наразі в Нігері проводяться дві джихадистські кампанії: одна на заході, недалеко від Малі і Буркіна-Фасо, а інша на південному сході, на кордоні з Нігерією.

Уряд Нігера повідомив, що групи озброєних осіб, яких досі не встановили, перехопили чотири автомобілі, що перевозили пасажирів з щотижневого ринка Банібангу в села Чінедогар і Дари-Дайе.

– Внаслідок цих варварських дій загинуло 58 осіб, один був поранений, кілька силосів із зерном і дві машини спалені, а ще дві машини були захоплені, – додали в уряді.

Уряд також оголосило триденний період національного трауру, починаючи з середи.

Напад на коледж в Нігерії

У Нігерії в місті Кагаров бандити напали на науковий коледж і викрали сотні студентів і викладачів.

Крім того, нападники вбили одного учня, а ще декільком завдали тілесних ушкоджень.