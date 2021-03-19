Взрывы в Балаклее: бывшему майору ВСУ сообщили о подозрении

18 марта бывший майор ВСУ получил сообщение о подозрении по факту взрывов боеприпасов в воинской части Балаклеи Харьковской области.

Его имя не разглашается. В ближайшее время военный будет арестован.

По данным Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе) УК Украины.

— Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелых последствий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры не исключают привлечения к ответственности и остальных военных.

Взрывы в Балаклее

Резонансные взрывы в Балаклее Харьковской области состоялись 15 ноября 2019 года.

В результате взрывов боеприпасов погибли трое военных, двое из которых — саперы.

Еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как заявлял начальник Генштаба Руслан Хомчак, взрывы в Балаклее стали следствием служебной небрежности.

В то же время многие украинских политиков не исключают возможной диверсии.

Источник: Специализированная военная прокуратура