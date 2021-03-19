Вибухи в Балаклії: колишньому майору ЗСУ повідомили про підозру

18 березня колишній майор ЗСУ отримав повідомлення про підозру за фактом вибухів боєприпасів у військовій частині Балаклії Харківської області.

Його ім’я не розголошується. Найближчим часом військового буде арештовано.

За даними Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) КК України.

– Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прокурори не виключають притягнення до відповідальності й решти військових.

Вибухи в Балаклії

Резонансні вибухи в Балаклії Харківської області відбулися 15 листопада 2019 року.

Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло троє військових, двоє з яких – сапери.

Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як заявляв начальник Генштабу Руслан Хомчак, вибухи в Балаклії стали наслідком службової недбалості.

Натомість чимало українських політиків не виключають можливої диверсії.

Джерело: Спеціалізована військова прокуратура