Вибухи в Балаклії: колишньому майору ЗСУ повідомили про підозру

18 березня колишній майор ЗСУ отримав повідомлення про підозру за фактом вибухів боєприпасів у військовій частині Балаклії Харківської області.
Його ім’я не розголошується. Найближчим часом військового буде арештовано.
За даними Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 425 (Недбале ставлення до військової служби) КК України.
– Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокурори не виключають притягнення до відповідальності й решти військових.
Вибухи в Балаклії
Резонансні вибухи в Балаклії Харківської області відбулися 15 листопада 2019 року.
Внаслідок вибухів боєприпасів загинуло троє військових, двоє з яких – сапери.
Ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Як заявляв начальник Генштабу Руслан Хомчак, вибухи в Балаклії стали наслідком службової недбалості.
Натомість чимало українських політиків не виключають можливої диверсії.
Джерело: Спеціалізована військова прокуратура