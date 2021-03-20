В Киеве задержали живодера, который издевался и чуть не убил бездомного кота.

Инцидент произошел возле “приемки” металлолома в Шевченковском районе столицы, где работает мужчина.

В сеть попало видео его общения с женщиной, которая случайно стала свидетелем издевательств над животным.

Судя по словам на видео можно предположить, что мужчина, вероятно, был пьян. Жестокости своего поступка он объяснить не смог.

— Что я делал? Бил. Как это “зачем”? Потому что. Оно мне гадило здесь повсюду, — слышно со слов живодера.

Пользователи соцсетей после увиденного пишут, что котик может остаться инвалидом после такого избиения.

На вопрос женщины, знает ли он об уголовной ответственности за издевательство над животными, мужчина заявил, что никогда не слышал о том, что это преступление.

Отмечается, что сейчас задержанный (по предварительным данным — это Артем Зиновьев) находится в участке.

Также выяснилось, что котика обследовали в ветеринарной клинике. Сейчас о животным заботится женщина, которая спасла ее от живодера.

На ее странице в Facebook проводится сбор на лечение кота.

— Побил жестоко, ногами, бедное животное все в гематомах, челюсть разбита, сотрясение мозга с отеком, сейчас находиться в клинике, Центр современной ветеринарной медицины.

Также женщина выяснила “причину” такой жестокости к коту: оказывается, он мешал ему спать.