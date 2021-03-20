PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Перебил все лапки: в Киеве мужчина поиздевался над бездомным котом

В Киеве задержали живодера, который издевался и чуть не убил бездомного кота.

Перебил все лапки: в Киеве мужчина поиздевался над бездомным котом

Инцидент произошел возле “приемки” металлолома в Шевченковском районе столицы, где работает мужчина.

В сеть попало видео его общения с женщиной, которая случайно стала свидетелем издевательств над животным.

Судя по словам на видео можно предположить, что мужчина, вероятно, был пьян. Жестокости своего поступка он объяснить не смог.

— Что я делал? Бил. Как это “зачем”? Потому что. Оно мне гадило здесь повсюду, — слышно со слов живодера.

Пользователи соцсетей после увиденного пишут, что котик может остаться инвалидом после такого избиения.

На вопрос женщины, знает ли он об уголовной ответственности за издевательство над животными, мужчина заявил, что никогда не слышал о том, что это преступление.

Отмечается, что сейчас задержанный (по предварительным данным — это Артем Зиновьев) находится в участке.

Также выяснилось, что котика обследовали в ветеринарной клинике. Сейчас о животным заботится женщина, которая спасла ее от живодера.

На ее странице в Facebook проводится сбор на лечение кота.

— Побил жестоко, ногами, бедное животное все в гематомах, челюсть разбита, сотрясение мозга с отеком, сейчас находиться в клинике, Центр современной ветеринарной медицины.

Также женщина выяснила “причину” такой жестокости к коту: оказывается, он мешал ему спать.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка