У Києві затримали живодера, який знущався і мало не вбив кота.

Інцидент стався біля “прийомки” металобрухту у Шевченківському районі столиці, де працює чоловік.

У мережу потрапило відео його спілкування з жінкою, яка випадково стала свідком знущань над твариною.

Зі слів на відео можна припустити, що чоловік, ймовірно, був напідпитку. Жорстокості свого вчинку він пояснити не зміг.

– Що я робив? Бив. Як це “зачєм”? Бо так. Воно мені гадило тут всюди, – чутно зі слів живодера.

Користувачі соцмереж після побаченого пишуть, що котик може залишитися інвалідом після такого побиття.

На запитання жінки, чи знає він про кримінальну відповідальність за знущання над тваринами, він заявив, що ніколи не чув про те, що це злочин.

Зазначається, що зараз затриманий (за попередніми даними – це Артем Зінов’єв) перебуває у відділку.

Також з’ясувалося, що котика обстежили у ветеринарній клініці. Зараз за тваринкою наглядає жінка, яка врятувала її від живодера.

На її сторінці у Facebook проводиться збір на лікування кота.

– Побив жорстоко, ногами, бідна тварина вся в гематомах, щелепа розбита, струс мозку з набряком, зараз знаходитися в клініці, Центр сучасної ветеринарної медицини.

Також жінка зазначила, що вияснила “причину” такої жорстокості до кота: виявляється, він заважав йому спати.