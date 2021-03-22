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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пожар в двухэтажном доме: в Одессе умер спасатель

В Одессе в Малиновском районе на улице Магистральной, 59 горел двухэтажный частный дом.

Пожар в двухэтажном доме: в Одессе умер спасатель

22 марта в службу спасения от местных жителей поступило сообщение о пожаре в здании. Возгорание локализовали в 13.31, а уже в 13.52 его ликвидировали на площади 120 кв. м.

Для ликвидации пожара привлекли четыре единицы техники и 24 спасателей. Во время спасательной операции один из спасателей пожаловался на ухудшение самочувствия.

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Медики пытались помочь спасателю, однако мужчина умер в карете скорой помощи. Причины трагедии выясняются.

Пожар в инфекционной больнице Запорожья

3 февраля ночью произошел пожар в инфекционной больнице Запорожья, из-за которой погибли четыре человека — трое пациентов и врач. Основная версия трагедии — возгорание медицинского оборудования.

Глава Запорожской ОГА подтвердил такую ​​версию. По его словам, в палате реанимации взорвался аппарат искусственной вентиляции легких. В то же время в помещении не было пожарной сигнализации.

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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