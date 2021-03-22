В Одесі у Малиновському районі на вулиці Магістральній, 59 горів двоповерховий приватний будинок.

22 березня до служби порятунку від місцевих жителів надійшло повідомлення про пожежу у будівлі. Загоряння локалізували о 13.31, а вже о 13.52 його ліквідували на площі 120 кв. м.

Для ліквідації пожежі залучили чотири одиниці техніки та 24 рятувальників. Під час рятувальної операції один із рятувальників поскаржився на погіршення самопочуття.

Медики намагалися допомогти рятувальнику, проте чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Причини трагедії з’ясовують.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя

3 лютого вночі сталася пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, через яку загинули чотири людини – троє пацієнтів та лікар. Основна версія трагедії – загоряння медичного обладнання.

Очільник Запорізької ОДА підтвердив таку версію. За його словами, у палаті реанімації вибухнув апарат штучної вентиляції легень. Водночас у приміщенні не було пожежної сигналізації.