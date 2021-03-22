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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа у двоповерховому будинку: в Одесі помер рятувальник

В Одесі у Малиновському районі на вулиці Магістральній, 59 горів двоповерховий приватний будинок.

Пожежа у двоповерховому будинку: в Одесі помер рятувальник

22 березня до служби порятунку від місцевих жителів надійшло повідомлення про пожежу у будівлі. Загоряння локалізували о 13.31, а вже о 13.52 його ліквідували на площі 120 кв. м.

Для ліквідації пожежі залучили чотири одиниці техніки та 24 рятувальників. Під час рятувальної операції один із рятувальників поскаржився на погіршення самопочуття.

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Медики намагалися допомогти рятувальнику, проте чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Причини трагедії з’ясовують.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя

3 лютого вночі сталася пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя, через яку загинули чотири людини – троє пацієнтів та лікар. Основна версія трагедії – загоряння медичного обладнання.

Очільник Запорізької ОДА підтвердив таку версію. За його словами, у палаті реанімації вибухнув апарат штучної вентиляції легень. Водночас у приміщенні не було пожежної сигналізації.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

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