ДТП на Николаевщине: погибли 16-летний водитель и пассажир

В Николаевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. В результате столкновения автомобилей Opel Astra и Opel Zafira погибли 16-летний водитель и пассажир.

40-летний водитель легкового авто Opel Zafira и 41-летний пассажир получили травмы. Известно, что они военные. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Виновные могут получить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ДТП с участием школьников

В Ровенской области в результате ДТП погиб 16-летний водитель. Парень превысил скорость, после чего не справился с управлением и влетел в дерево.

В салоне находились еще трое несовершеннолетних — они получили травмы.