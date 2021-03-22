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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Погибли 16-летние водитель и пассажир: на Николаевщине столкнулись два авто

В Николаевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних. В результате столкновения автомобилей Opel Astra и Opel Zafira погибли 16-летний водитель и пассажир.

ДТП на Миколаївщині

40-летний водитель легкового авто Opel Zafira и 41-летний пассажир получили травмы. Известно, что они военные. Их госпитализировали в больницу.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Виновные могут получить наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ДТП на Николаевщине: погибли 16-летний водитель и пассажир

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ДТП с участием школьников

В Ровенской области в результате ДТП погиб 16-летний водитель. Парень превысил скорость, после чего не справился с управлением и влетел в дерево.

В салоне находились еще трое несовершеннолетних — они получили травмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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