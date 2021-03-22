В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полицейских. Инцидент произошел вечером 21 марта.

35-летнего водителя остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения. Однако он не вышел из авто по требованию.

— В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой, — отмечают полицейские.

После этого он пытался сбежать, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Ford Transit. Затем мужчина вышел из салона авто, держа в руках гранату. Вероятно, он намеревался бросить ее в сторону полицейских, но из-за нехватки навыков, устройство взорвалось у него в руке.

В результате взрыва 35-летний житель областного центра получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

Полиция открыла три уголовных производства по факту покушения на жизнь правоохранителей, угрозы и насилия, а также незаконного обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела был обнаружен порошок, вероятно, наркотического состава.

Крышка люка убила ребенка

В Львове 21 марта произошло смертельное ДТП. Авто наехало на крышку канализационного люка — она ​​вылетела в лобовое стекло другого транспортного средства.

В результате этого погиб 11-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье.