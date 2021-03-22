PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Хотел убежать от полиции: в Житомире водитель подорвался на собственной гранате

В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полицейских. Инцидент произошел вечером 21 марта.

ДТП у Житомирі

35-летнего водителя остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения. Однако он не вышел из авто по требованию.

— В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой, — отмечают полицейские.

После этого он пытался сбежать, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Ford Transit. Затем мужчина вышел из салона авто, держа в руках гранату. Вероятно, он намеревался бросить ее в сторону полицейских, но из-за нехватки навыков, устройство взорвалось у него в руке.

Читайте
В Польше украинский автобус попал в ДТП, есть погибший и пострадавшие

В результате взрыва 35-летний житель областного центра получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.

Дтп у Житомирі (1)

Полиция открыла три уголовных производства по факту покушения на жизнь правоохранителей, угрозы и насилия, а также незаконного обращения с оружием.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела был обнаружен порошок, вероятно, наркотического состава.

Крышка люка убила ребенка

В Львове 21 марта произошло смертельное ДТП. Авто наехало на крышку канализационного люка — она ​​вылетела в лобовое стекло другого транспортного средства.

В результате этого погиб 11-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка