В Житомире мужчина подорвался на гранате, пытаясь сбежать от полицейских. Инцидент произошел вечером 21 марта.
35-летнего водителя остановили правоохранители за нарушение правил дорожного движения. Однако он не вышел из авто по требованию.
— В этот момент мужчина находился в салоне в бронежилете и каске и вел себя неадекватно, в частности говорил с собой, — отмечают полицейские.
После этого он пытался сбежать, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным автомобилем Ford Transit. Затем мужчина вышел из салона авто, держа в руках гранату. Вероятно, он намеревался бросить ее в сторону полицейских, но из-за нехватки навыков, устройство взорвалось у него в руке.
В результате взрыва 35-летний житель областного центра получил травмы в виде травматической ампутации правого предплечья, многочисленные рваные раны правой ноги и правой поясничной области.
Полиция открыла три уголовных производства по факту покушения на жизнь правоохранителей, угрозы и насилия, а также незаконного обращения с оружием.
Во время обысков по месту жительства фигуранта дела был обнаружен порошок, вероятно, наркотического состава.
Крышка люка убила ребенка
В Львове 21 марта произошло смертельное ДТП. Авто наехало на крышку канализационного люка — она вылетела в лобовое стекло другого транспортного средства.
В результате этого погиб 11-летний мальчик, который сидел на переднем сиденье.