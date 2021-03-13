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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Хотел покататься со школьницами: в ДТП на Ровенщине погиб 16-летний парень

В Варашском районе Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием школьников.

Хотел покататься со школьницами: в ДТП на Ровенщине погиб 16-летний парень

16-летний водитель автомобиля Audi А6, превышая разрешенную скорость, потерял контроль над управлением и влетел в дерево.

В результате полученных травм школьник погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находились трое его друзей: две девочки и мальчик.

Как сообщили медики, 15-летняя школьница получила открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травматическую ампутацию пальца руки.

Пострадавшим 14-летней девочке и 16-летнему парню диагностировали политравму.

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Полиция также установила, кому принадлежит Audi А6, за рулем которого погиб школьник. Оказалось, что авто зарегистрировано на одного из родственников.

Все обстоятельства ДТП на Ровенщине устанавливаются.

  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
  • ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)
Хотел покататься со школьницами: в ДТП на Ровенщине погиб 16-летний парень / 5 фотографий

Смертельное ДТП под Харьковом

В январе в результате ДТП под Харьковом (автодорога Чугуев — Великий Бурлук) погибла 19-летняя девушка.

Автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 51-летнего водителя столкнулся с мотоциклом с коляской. Именнто там, вместе с 52-летним водителем и находилась девушка.

Во время столкновения ее выбросило из мотоцикла. Девушка умерла в карете скорой помощи.

Водитель мотоцикла получил незначительные травмы, а вот водитель Mitsubishi не пострадал.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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