ДТП на Ровенщине со школьниками: погиб 16-летний водитель (ФОТО)

В Варашском районе Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием школьников.

16-летний водитель автомобиля Audi А6, превышая разрешенную скорость, потерял контроль над управлением и влетел в дерево.

В результате полученных травм школьник погиб на месте. Вместе с ним в автомобиле находились трое его друзей: две девочки и мальчик.

Как сообщили медики, 15-летняя школьница получила открытую черепно-мозговую травму, перелом ноги и травматическую ампутацию пальца руки.

Пострадавшим 14-летней девочке и 16-летнему парню диагностировали политравму.

Полиция также установила, кому принадлежит Audi А6, за рулем которого погиб школьник. Оказалось, что авто зарегистрировано на одного из родственников.

Все обстоятельства ДТП на Ровенщине устанавливаются.



















Хотел покататься со школьницами: в ДТП на Ровенщине погиб 16-летний парень / 5 фотографий

Смертельное ДТП под Харьковом

В январе в результате ДТП под Харьковом (автодорога Чугуев — Великий Бурлук) погибла 19-летняя девушка.

Автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 51-летнего водителя столкнулся с мотоциклом с коляской. Именнто там, вместе с 52-летним водителем и находилась девушка.

Во время столкновения ее выбросило из мотоцикла. Девушка умерла в карете скорой помощи.

Водитель мотоцикла получил незначительные травмы, а вот водитель Mitsubishi не пострадал.