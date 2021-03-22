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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Загинули 16-річні водій і пасажир: на Миколаївщині зіткнулися два авто

У Миколаївській області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх осіб. Унаслідок зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira загинули 16-річний водій та пасажир.

ДТП на Миколаївщині

40-річний керманич легковика Opel Zafira та 41-річний пасажир отримали травми. Відомо, що вони військові. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розслідують обставини аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Винні можуть отримати покарання у вигляді позбавленні волі до 10 років.

ДТП на Миколаївщині

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ДТП за участі школярів

У Рівненській області у результаті ДТП загинув 16-річний водій. Хлопець перевищив швидкість, після чого не впорався з керуванням і влетів у дерево.

У салоні перебували ще троє неповнолітніх – вони отримали травми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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