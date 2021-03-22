У Миколаївській області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх осіб. Унаслідок зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira загинули 16-річний водій та пасажир.

40-річний керманич легковика Opel Zafira та 41-річний пасажир отримали травми. Відомо, що вони військові. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці розслідують обставини аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Винні можуть отримати покарання у вигляді позбавленні волі до 10 років.

ДТП за участі школярів

У Рівненській області у результаті ДТП загинув 16-річний водій. Хлопець перевищив швидкість, після чого не впорався з керуванням і влетів у дерево.

У салоні перебували ще троє неповнолітніх – вони отримали травми.