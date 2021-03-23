Полиция Львовской области сообщила о подозрении несовершеннолетнему водителю, который насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП.

28 февраля 2020 года возле села Рычагов на автодороге Николаев — Городок, 17-летний житель Стрыйского района наехал на 16-летнего подростка, который скончался на месте.

ДТП произошло в результате грубого нарушения правил дорожного движения, водитель выехал на встречную полосу и вел машину без водительского удостоверения.

Автомобиль полицейские нашли сразу, преступник бросил его в пяти километрах от места ДТП.

Подозрение правонарушителю смогли объявить только сегодня, если его вина будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Смертельное ДТП во Львове

21 марта 2021 на улице Зеленой произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 11-летний ребенок.

Автомобиль Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям наехал задним колесом на канализационный люк, крышка которого была незакреплена.

Она вылетела на полосу встречного движения, попала в автомобиль Acura, разбила лобовое стекло и ударила мальчика, который сидел на переднем сиденье.

Источник: Полиция Львовской области

Фото: Полиция Львовской области