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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Збив на смерть підлітка і втік: на Львівщині 17-річному водієві оголосили підозру

Поліція Львівської області повідомила про підозру неповнолітньому водію, який насмерть збив підлітка та втік із місця ДТП.

Збив на смерть підлітка і втік: на Львівщині 17-річному водієві оголосили підозру

28 лютого 2020 року біля села Ричагів на автодорозі Миколаїв – Городок, 17-річний мешканець Стрийського району наїхав на 16-річного підлітка, який помер на місці.

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ДТП відбулось внаслідок грубого порушення правил дорожнього руху, водій виїхав на зустрічну смугу та кермував без водійського посвідчення.

Автівку поліцейські знайшли відразу, злочинець кинув її за п’ять кілометрів від місця ДТП.

Пыдозру правопорушнику змогли оголосити тільки сьогодні, якщо його провина буде доведена, йому загрожуватиме від 3 до 8 років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. 

Наразі триває досудове розслідування.

Смертельна ДТП у Львові

21 березня 2021 року на вулиці Зеленій сталася дорожньо транспортна пригода, у якій загинула 11-річна дитина.

Автівка Державної служби України з надзвичайних ситуацій наїхала заднім колесом на каналізаційний люк, кришка якого була незакріплена.

Вона вилетіла на смугу зустрічного руху, вцілила в автомобіль Acura, розбила лобове скло і потрапила у хлопчика, який сидів на передньому сидінні.

Джерело: Поліція Львівської області

Фото:  Поліція Львівської області

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