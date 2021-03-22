В Польше на одной автомагистрали произошла уже вторая авария с участием украинского автобуса. На месте планируют установить специальные знаки и разметку, которые будут предупреждать об опасности.

В то же время чиновники сообщают, что состояние автомобильной магистрали не вызывает беспокойства. После первой катастрофы специальные службы провели экспертизу, которая указала на то, что дорожные знаки установлены правильно.

Представители Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей сообщили, что во время второй ДТП дорога была мокрой, однако гололеда не было.

Авария с украинцами в ​​Польше

22 марта в Польше произошло второе за месяц ДТП с украинцами. Пассажирский автобус врезался в ограждение и съехал в кювет.

В результате трагедии умер один человек, пятеро получили травмы — их госпитализировали в больницу.

Первая авария произошла в ночь на 6 марта, она унесла жизни пяти украинцев. Еще 35 пассажиров травмировались.

Фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

Источник: Gazeta Wyborcza