У Львові кришка люка пробила лобове скло та вбила 11-річну дитину

У Львові пізно ввечері 21 березня сталася смертельна ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Зеленій, 251 за участі двох автомобілів, внаслідок чого загинула 11-річна дитина.

Транспортний засіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій рухався у напрямку вулиці Сихівської та наїхав заднім колесом на каналізаційний люк. Від тертя колесом, кришка люку, яка, ймовірно, була незакріплена, вилетіла на смугу зустрічного руху та вцілила в автомобіль Acura.























Вилетіла з-під колеса і пробила лобове скло: у Львові кришка люка вбила 11-річну дитину / 6 фотографий

Кришка каналізаційного люку пробила лобове скло і потрапила у дитину, яка сиділа на передньому сидінні. Від удару 11-річний хлопчик загинув на місці.

У ДСНС зазначили, що службовий автомобіль оперативно-координаційного центру у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.

ДТП у Польщі

У ніч з 21 на 22 березня у Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. Там перебувало 10 людей, два водія та вісім пасажирів. Транспортний засіб врізався в огорожу, а потім з’їхав у яр.

Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п’ятеро – у лікарні. Четверо людей не потребують госпіталізації.

Джерело: Варта 1

Фото: Варта 1