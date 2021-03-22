У Львові кришка люка пробила лобове скло та вбила 11-річну дитину

У Львові пізно ввечері 21 березня сталася смертельна ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Зеленій, 251 за участі двох автомобілів, внаслідок чого загинула 11-річна дитина.
Транспортний засіб Державної служби України з надзвичайних ситуацій рухався у напрямку вулиці Сихівської та наїхав заднім колесом на каналізаційний люк. Від тертя колесом, кришка люку, яка, ймовірно, була незакріплена, вилетіла на смугу зустрічного руху та вцілила в автомобіль Acura.
Кришка каналізаційного люку пробила лобове скло і потрапила у дитину, яка сиділа на передньому сидінні. Від удару 11-річний хлопчик загинув на місці.
У ДСНС зазначили, що службовий автомобіль оперативно-координаційного центру у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом.
ДТП у Польщі
У ніч з 21 на 22 березня у Польщі пасажирський автобус з українцями потрапив у ДТП. Там перебувало 10 людей, два водія та вісім пасажирів. Транспортний засіб врізався в огорожу, а потім з’їхав у яр.
Унаслідок ДТП одна людина загинула, ще п’ятеро – у лікарні. Четверо людей не потребують госпіталізації.
Джерело: Варта 1
Фото: Варта 1