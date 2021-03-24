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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Пожар в Киеве: в Шевченковском районе горел магазин

В Киеве ночью 24 марта произошел пожар в Шевченковском районе.

пожежа магазину у Києві

На улице Старовокзальной, 21 загорелась пристройка возле магазина.

По данным ГСЧС, в 00.31 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о пожаре. На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

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По прибытии на место было установлено, что возгорание началось на первом этаже здания, пристроенного к трехэтажному магазину, который находится на реконструкции. Пожарные сразу же приступили к тушению.

В 00.56 возгорание было локализовано на общей площади 100 квадратных метров, а в 01.31 — полностью ликвидировано.

В результате пожара сгорели и повреждены компрессорные установки, насосные агрегаты, распределительные щитки и щитки управления компрессоров и насосов, электрические кабеля, элементы отделки в помещениях, разобраны крышу и профнастил с тыльной стороны магазина.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара устанавливать следствие.

Накануне в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Огонь охватил последний этаж.

Инцидент произошел в Деснянском районе города, на улице Милютенко, 10/1.

Хозяева квартиры на момент пожара находились дома. Именно они первыми почувствовали запах дыма, а затем заметили пламя на собственном балконе.

Источник: ГСЧС

Фото: Киев Оперативный

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