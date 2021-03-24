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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Пожежа в Києві: у Шевченківському районі горів магазин

У Києві вночі 24 березня сталася пожежа у Шевченківському районі.

пожежа магазину у Києві

На вулиці Старовокзальній, 21 загорілася прибудова біля магазину.

За даними ДСНС, о 00.31 до оперативно-координаційного центру Головного управління надійшло повідомлення про пожежу. На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

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Після прибуття на місце було встановлено, що загоряння розпочалося на першому поверсі будівлі, прибудованої до трьохповерхового магазину, який знаходиться на реконструкції. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 00.56 загоряння було локалізовано на загальній площі 100 квадратних метрів, а о 01.31 – повністю ліквідовано.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено компресорні установки, насосні агрегати, розподільчі щитки та щитки керування компресорів та насосів, електричні кабеля, елементи оздоблення в приміщеннях, розібрано дах та профнастил з тильної сторони магазину.

Жертв та постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Напередодні у Києві сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь охопив останній поверх.

Інцидент стався у Деснянському районі міста, на вулиці Мілютенко, 10/1.

Господарі квартири на момент пожежі перебували вдома. Саме вони першими відчули запах диму, а потім помітили полум’я на власному балконі.

Джерело: ДСНС

Фото: Київ Оперативний

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