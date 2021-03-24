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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Пожежа в центрі Києва: на Саксаганського горить двоповерховий будинок

У центрі Києва на вулиці Саксаганського, 38 горить двоповерховий будинок. Пожежа охопила весь дах будівлі.

Пожежа в центрі Києва: на Саксаганського горить двоповерховий будинок

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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