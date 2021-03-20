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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег

В городе Сарны Ровенской области задержали 17-летнего юношу, который ради денег убил топором почтальона.

Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег

43-летняя почтальон с сумкой зашла на территорию домовладения, когда там находился парень.

— Парень, понимая, что у женщины могут быть денежные средства, схватил топор и нанес несколько ударов по голове. После быстро спрятал орудие преступления под кровать, отобрал ее сумку и на своем велосипеде убежал, — рассказали в ГУ НП в Ровенской области.

Женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина вызвал скорую, однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

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В двух километрах злоумышленник выбросил сумку почтальона, а деньги спрятал в верхнюю одежду. Речь идет о 18 тыс. грн.

— На одной из улиц города его задержали оперативники. Полицейские при нем изъяли краденые деньги, — добавили в полиции.

17-летний житель города Сарны сейчас находится на испытательном срока за совершение краж. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом,с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За это может грозить пожизненное заключение, однако, согласно украинскому законодательству, такие санкции не применяется к несовершеннолетним.

Известно, что парень находится на учете у врача психиатра.

  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
  • Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег
Бил топором по голове: в Ровенской области подросток убил почтальона ради денег / 4 фотографии

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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