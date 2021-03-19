Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца

В селе Гнедин Киевской области мужчина проник в один из домов и бросился с ножом на хозяина.

В доме тогда находились жена и дети погибшего. Преступник нанес мужчине 25 ножевых ранений, а затем скрылся.

Убийцей оказался 19-летний киевлянин. Юношу задержали в Броварском районе. Там он скрывался на даче.

Оказалось, что убийство злоумышленнику заказал 19-летний сын жертвы.

— Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень планировал получить его наследство. Часть полученных денег юноша должен был заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды, — рассказали в полиции.

Обоих мужчин задержали. Правоохранители открыли уголовное дело по п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Им грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.







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