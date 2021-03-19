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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца

В селе Гнедин Киевской области мужчина проник в один из домов и бросился с ножом на хозяина.

Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца

В доме тогда находились жена и дети погибшего. Преступник нанес мужчине 25 ножевых ранений, а затем скрылся.

Убийцей оказался 19-летний киевлянин. Юношу задержали  в Броварском районе. Там он скрывался на даче.

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Оказалось, что убийство злоумышленнику заказал 19-летний сын жертвы.

— Парень сообщил товарищу план дома, а также местоположение всех членов семьи. После смерти отца парень планировал получить его наследство. Часть полученных денег юноша должен был заплатить товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды, — рассказали в полиции.

Обоих  мужчин задержали. Правоохранители открыли уголовное дело по п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Им грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

  • Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца
  • Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца
  • Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца
  • Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца
Ради наследства: на Киевщине парень нанял товарища, который зарезал его отца / 2 фотографии

В Одесской области мужчина до смерти забил пенсионера молотком

В Одесской области мужчина убил своего односельчанина из-за денег. 28-летний житель Ананьевского ОТГ посетил дом 81-летнего дедушки с просьбой одолжить деньги.

После отказа мужчина начал бить односельчанина молотком по голове, причинив около десяти ударов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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