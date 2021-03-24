Зниклого професора знайшли мертвим в лісосмузі біля Запоріжжя

Луай Муц – 49-річний професор, родом із Сирії, викладав українську мову в Запорізькому національному університету. Чоловік зник ще у листопаді.

Колеги востаннє бачили, як він сідав у чорну іномарку просто під стінами навчального закладу. Відтоді зв’язок із ним обірвався назавжди.

Пізніше з’ясують: то була чорна Toyota. Однак ані номерних знаків, ані водія – колеги зниклого професора не розгледіли.

Зниклого викладача шукали чотири місяці. А знайшли лише зараз. В кількох кілометрах від Запоріжжя, під селищем Володимирське. Тіло чоловіка було закопано у лісосмузі. На ньому була лише спідня білизна.

Тіло, яке вже почало розкладатися, відправили на експертизу. У поліції поки не говорять, що стало причиною смерті. Колеги ж викладача до останнього сподівалися, що він живий.

Луай Муц працював із іноземними студентами. Здебільшого викладав їм українську мову. Дуже часто професора залучали до розслідувань кримінальних проваджень чи запрошували на судові засідання, як перекладача з арабської.

Колеги загиблого професора впевнені – в університеті у чоловіка ворогів не було.

— Там були різні кримінальні справи. Національна поліція та прокуратура часто долучали його як перекладача і за однією з версій, що це пов’язано з тим, що він працював перекладачем. Можливо вмовляли його змінити якісь надані данні, а він відмовився, – зазначив проректор Запорізького університету Віктор Банах.

Стіл професора в його робочому кабінеті так ніхто й не наважився зайняти. На стіні й досі висять його дипломи та сертифікати. А в кутку – вже порожній акваріум. Риб, за якими так любив доглядати Луай, роздали. Поховають вбитого викладача за кошти університету.

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