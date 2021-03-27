27 марта в селе Белозерье Черкасского района Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, двое из них — дети.

Чрезвычайное происшествие произошло на улице Богдана Хмельницкого.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Во время проведения операции они обнаружили тела трех человек, которые отравились угарным газом.

Медики приняли реанимационные меры, однако им не удалось спасти жизнь 68-летней бабушки и двух девочек 2015 и 2017 годов рождения.

Согласно предварительным выводам экспертов, пожар спровоцировало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Пожар в Киеве

23 марта в Киеве горел многоэтажный дом.

Огонь охватил последний этаж здания.

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