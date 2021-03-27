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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Під час пожежі у Черкаській області загинули пенсіонерка та дві маленькі дівчинки

27 березня у селі Білозір’я Черкаського району Черкаської області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло троє людей, двоє з них – діти.

Пожежа у Черкаські області

Надзвичайна подія відбулася на вулиці Богдана Хмельницького.

Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу на площі 5 кв. м. Під час проведення операції вони виявили тіла трьох людей, які отруїлися чадним газом.

Медики провели реанімаційні заходи, однак їм не вдалося врятувати життя 68-річної бабусі та двох дівчаток 2015 та 2017 років народження.

Згідно з попередніми висновками експертів, пожежу спровокувало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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