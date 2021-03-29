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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Коцюбинском на Киевщине произошел масштабный пожар

В пгт Коцюбинское в Киевской области произошел масштабный пожар в частном доме.

В Коцюбинском на Киевщине произошел масштабный пожар

Сообщение о возгорании частного жилого дома на четыре хозяина спасатели получили в 18.52.

— Горели крыша и перекрытия жилого дома. Из-за значительного задымления и быстрого распространения принято решение о привлечении дополнительных сил, — рассказали в ГСЧС.

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Пожар локализован в 20.50 на площади 520 м. кв.

Ликвидация продолжается.

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