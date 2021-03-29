У смт Коцюбинське у Київській області сталася масштабна пожежа у приватному будинку.

Повідомлення про загоряння приватного житлового будинку на чотири господарі рятувальники отримали о 18.52.

– Горіли дах та перекриття житлового будинку. Через значне задимлення та швидке розповсюдження ухвалено рішення про залучення додаткових сил, – розповіли у ДСНС.

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Пожежу локалізовано о 20.50 на площі 520 м. кв.

Ліквідація триває досі.