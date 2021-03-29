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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли

На Новоирпенской трассе столкнулись катафалк, который перевозил покойника в гробу, с Москвичом.

Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли

Москвич двигался в сторону Киева, а катафалк на Ирпень.

В легковушке пребывали трое людей: два мужчины, которые оба погибли на месте, и женщина. Ее госпитализировали.

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В салоне Renault находился водитель и пассажир, которые не получили травм. В автомобиле ритуальных услуг в момент столкновения был покойник. Гроб с покойником после ДТП перегрузили и увезли.

  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
  • Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли
Под Киевом катафалк с гробом столкнулся с Москвичом — двое людей погибли / 4 фотографии

На Николаевщине столкнулись два авто

22 марта в Николаевской области произошла смертельная авария с участием несовершеннолетних.

В результате столкновения автомобилей Opel Astra и Opel Zafira погибли 16-летний водитель и пассажир.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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