На Новоірпінській трасі зіткнулися катафалк, який перевозив небіжчика у труні, з Москвичем.
Москвич рухався у бік Києва, а катафалк на Ірпінь.
У легковику перебували троє людей: два чоловіки, які обидва загинули на місці, і жінка. Її госпіталізували.
У салоні Renault перебував водій і пасажир, які не отримали травм. В автомобілі ритуальних послуг у момент зіткнення був небіжчик. Труну з ним після ДТП перевантажили і відвезли.
Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули / 4 фотографии
На Миколаївщині зіткнулися два авто
22 березня у Миколаївській області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх осіб.
Унаслідок зіткнення автомобілів Opel Astra та Opel Zafira загинули 16-річний водій та пасажир.