На Новоірпінській трасі зіткнулися катафалк, який перевозив небіжчика у труні, з Москвичем.

Москвич рухався у бік Києва, а катафалк на Ірпінь.

У легковику перебували троє людей: два чоловіки, які обидва загинули на місці, і жінка. Її госпіталізували.

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У салоні Renault перебував водій і пасажир, які не отримали травм. В автомобілі ритуальних послуг у момент зіткнення був небіжчик. Труну з ним після ДТП перевантажили і відвезли.















Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули / 4 фотографии

На Миколаївщині зіткнулися два авто