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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули

На Новоірпінській трасі зіткнулися катафалк, який перевозив небіжчика у труні, з Москвичем.

Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули

Москвич рухався у бік Києва, а катафалк на Ірпінь.

У легковику перебували троє людей: два чоловіки, які обидва загинули на місці, і жінка. Її госпіталізували.

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У салоні Renault перебував водій і пасажир, які не отримали травм. В автомобілі ритуальних послуг у момент зіткнення був небіжчик. Труну з ним після ДТП перевантажили і відвезли.

  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
  • Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули
Під Києвом катафалк з труною зіткнувся з Москвичем – двоє людей загинули / 4 фотографии

На Миколаївщині зіткнулися два авто

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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