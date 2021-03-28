В Киеве герою парковки сожгли автомобиль

В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, владелец которого регулярно парковал авто на газоне.
В результате этого у автомобиля полностью уничтожена передняя часть. Очевидцы утверждают, что причина пожара — поджог.
Дело в том, что водитель Toyota постоянно парковал свой автомобиль возле дома на газоне.
Однако официально причину пожара должны установить правоохранители.
Пожар в центре Киева
24 марта произошел пожар в центре Киева на улице Саксаганского, 38.
Огонь охватил площадь около 300 кв. м. К спецоперации привлекли 14 единиц техники и 54 спасателей.
Для ликвидации пожара перекрывали движение по улице Саксаганского на участке между улицей Антоновича и улицой Владимирской.