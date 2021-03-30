В Киеве горел будущий центр для онкобольных детей Дача, огонь повредил стены и входные двери здания.
Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 28 на 29 марта. Пожар перед входом обнаружил один из строителей и разбудил коллег.
Сначала работники пытались погасить огонь самостоятельно, но им не удалось.
Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место вызова.
По их информации, может быть три варианта возникновения пожара: окурок, замыкание или поджог.
Руководитель благотворительного фонда Запорука, который работает над созданием этого центра, Наталья Онипко предполагает, что поджог может быть связан с их конфликтом с соседями. Последние открыто заявляли о нежелании видеть рядом больных детей. Женщина обратилась в полицию.
Пожар в Черкасской области
В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.
Среди них — двое маленьких девочек.
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Источник: Наталья Онипко, Zmina
Фото: Наталья Онипко