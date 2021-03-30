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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

В Киеве горел недостроенный центр для онкобольных детей, активисты говорят о поджоге

В Киеве горел будущий центр для онкобольных детей Дача, огонь повредил стены и входные двери здания.

пожежа в онкоцентрі києва

Чрезвычайное происшествие произошло в ночь с 28 на 29 марта. Пожар перед входом обнаружил один из строителей и разбудил коллег.

Сначала работники пытались погасить огонь самостоятельно, но им не удалось.

Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС, которые прибыли на место вызова.

По их информации, может быть три варианта возникновения пожара: окурок, замыкание или поджог.

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Руководитель благотворительного фонда Запорука, который работает над созданием этого центра, Наталья Онипко предполагает, что поджог может быть связан с их конфликтом с соседями. Последние открыто заявляли о нежелании видеть рядом больных детей. Женщина обратилась в полицию.

Пожар в Черкасской области

В конце марта во время пожара в Черкасской области погибли три человека.

Среди них — двое маленьких девочек.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте на Фактах ICTV.

Источник: Наталья Онипко, Zmina

Фото: Наталья Онипко

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