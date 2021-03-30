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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

У Києві горів недобудований центр для онкохворих дітей, активісти говорять про підпал

У Києві горів майбутній центр для онкохворих дітей Дача, вогонь пошкодив стіни та вхідні двері будівлі.

пожежа в онкоцентрі києва

Надзвичайна подія сталася у ніч з 28 на 29 березня. Пожежу перед входом виявив один з будівельників та розбудив колег.

Спочатку працівники намагалися загасити вогонь самостійно, але їм не вдалося.

Пожежу приборкали співробітники ДСНС, які прибули на місце виклику.

За їхньою інформацією, може бути три варіанти виникнення пожежі: недопалок, замикання чи підпал.

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Керівник благодійного фонду Запорука, що працює над створенням цього центру, Наталія Оніпко припускає, що підпал може бути пов’язаний з їхнім конфліктом із сусідами. Останні відкрито заявляли про небажання бачити поряд хворих дітей. Жінка звернулася до поліції.

Пожежа у Черкаській області

Наприкінці березня під час пожежі у Черкаській області загинули три людини.

З-поміж них – двоє маленьких дівчаток.

Більше новин про надзвичайні події України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Наталія Оніпко, Zmina

Фото: Наталія Оніпко

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