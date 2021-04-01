На левом берегу Киева напротив парка Наталка загорелись плавучие дачи. Огнем охвачено около 200 кв. м. Спасатели тушили пожар с воды.

На кадрах, которые сняли пользователи соцсетей с правого берега, видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии Фактам ICTV рассказала подробности.

По ее словам, на острове Собачий загорелись две плавучие дачи, а потом огонь перекинулся на дровник, пожар локализован в 12.51 на площади 200 кв. м, а в 13.10 — ликвидирован.

Предварительно, жертв и пострадавших нет, причины будут выяснять.

— Вызов на номер 101 мы не получали, то есть о пожаре мы узнали из соцсетей. Кроме того, экипаж пожарного корабля Отважный, который как раз направлялся на тактические учения, заметил дым. Поэтому они вернулись и начали тушить пожар, — рассказала Водолага.







Пожар в Киеве: загорелись плавучие дачи напротив парка Наталка / 2 фотографии

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Несколько дней назад в Киеве горел недостроенный центр для онкобольных детей Дача. Пожар произошел в ночь с 28 на 29 марта.

По их информации ГСЧС, есть три варианта возникновения пожара: окурок, замыкание или поджог.