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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Пожар в Киеве: загорелись плавучие дачи напротив парка Наталка

На левом берегу Киева напротив парка Наталка загорелись плавучие дачи. Огнем охвачено около 200 кв. м. Спасатели тушили пожар с воды.

Пожежа у Києві

На кадрах, которые сняли пользователи соцсетей с правого берега, видно, как в небо поднимается столб черного дыма.

Начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии Фактам ICTV рассказала подробности.

По ее словам, на острове Собачий загорелись две плавучие дачи, а потом огонь перекинулся на дровник, пожар локализован в 12.51 на площади 200 кв. м, а в 13.10 — ликвидирован.

Предварительно, жертв и пострадавших нет, причины будут выяснять.

— Вызов на номер 101 мы не получали, то есть о пожаре мы узнали из соцсетей. Кроме того, экипаж пожарного корабля Отважный, который как раз направлялся на тактические учения, заметил дым. Поэтому они вернулись и начали тушить пожар, — рассказала Водолага.

 

  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
  • Пожежа у Києві
Пожар в Киеве: загорелись плавучие дачи напротив парка Наталка / 2 фотографии

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Фото: ГСЧС

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