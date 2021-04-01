На лівому березі Києва навпроти парку Наталка загорілися плавучі дачі. Вогонь охопив близько 200 кв. м. Рятувальники гасили пожежу з води.

На кадрах, які зняли користувачі соцмереж з правого берега, видно, як в небо підіймається стовп чорного диму.

Начальник сектору зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю управління ДСНС у місті Києві Світлана Водолага у коментарі Фактам ICTV розпровіла подробиці.

За її словами, на острові Собачий загорілися дві плавучі дачі, а потім вогонь перекинувся на дровник, пожежу локалізовано о 12.51 на площі 200 кв. м, а о 13.10 – ліквідована.

Попередньо, жертв та постраждалих немає, причини будуть з’ясовуватися.

– Виклик на номер 101 ми не отримували. Тобто про пожежу ми дізналися із соцмереж. Окрім того, екіпаж пожежного корабля Відважний, який саме прямував на тактичні навчання, помітив дим. Тому вони повернулися і почали гасити пожежу, – розповіла Водолага.







Пожежа у Києві: загорілися плавучі дачі навпроти парку Наталка / 2 фотографии

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Кілька днів тому у Києві горів недобудований центр для онкохворих дітей Дача. Пожежа сталася у ніч з 28 на 29 березня.

За їхньою інформацією ДСНС, є три варіанти виникнення пожежі: недопалок, замикання чи підпал.