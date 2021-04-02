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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Австралии осьминог избил геолога, спасла газировка

В Австралии геолога Ланса Карлсона избил осьминог. Инцидент случился, когда мужчина отдыхал на пляже во время отпуска.

Осьминог

Карлсон подошел к 2-летней дочери и увидел осьминога, который и набросился на него.

Мужчина позже зашел в воду в одиночку. Осьминог снова последовал за ним и ударил его по руке, а затем по шее и верхней части спины.

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Щупальца оставили на его коже красные рубцы, которые, по словам Карлсона, начали проходить только после того, как он облил их газировкой.

В США мужчина держал акул в бассейне

В штате Нью-Йорк (США) мужчину признали виновным в содержании живых акул в своем бассейне и продаже их в интернете. Речь идет о семи акулах.

Согласно заявлению генерального прокурора штата Летиции Джеймс, 40-летнему Джошуа Сегину грозит штраф в размере $5 тыс. за незаконное хранение с намерением продать семь песчаных акул.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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