В Австралии осьминог избил геолога, спасла газировка

В Австралии геолога Ланса Карлсона избил осьминог. Инцидент случился, когда мужчина отдыхал на пляже во время отпуска.
Карлсон подошел к 2-летней дочери и увидел осьминога, который и набросился на него.
Мужчина позже зашел в воду в одиночку. Осьминог снова последовал за ним и ударил его по руке, а затем по шее и верхней части спины.
Щупальца оставили на его коже красные рубцы, которые, по словам Карлсона, начали проходить только после того, как он облил их газировкой.
В США мужчина держал акул в бассейне
В штате Нью-Йорк (США) мужчину признали виновным в содержании живых акул в своем бассейне и продаже их в интернете. Речь идет о семи акулах.
Согласно заявлению генерального прокурора штата Летиции Джеймс, 40-летнему Джошуа Сегину грозит штраф в размере $5 тыс. за незаконное хранение с намерением продать семь песчаных акул.