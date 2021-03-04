В Австралии 17-летний парень умер после того, как его ужалила медуза. Парень купался на местном пляже в штате Квинсленд.
Инцидент произошел 22 февраля — через неделю, 1 марта, подросток скончался в местной больнице. Его ужалила кубомедуза — одна из самых опасных морских животных. Ее яд может привести к параличу, остановке сердца и смерти.
Это первый летальный случай в Австралии в результате действия яда медузы с 2006 года.
В Австралии коала спровоцировала аварию
В феврале в Австралии произошла масштабная авария из-за коалы. Животное вышло на местную автомобильную дорогу. Водитель, который двигался навстречу, затормозил, чтобы избежать столкновения.
В результате другие участники дорожного процесса не справились с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.