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Факты / Мир
Людмила Богданова |

В Австралии 17-летний парень умер от яда медузы

В Австралии 17-летний парень умер после того, как его ужалила медуза. Парень купался на местном пляже в штате Квинсленд.

В Австралии 17-летний парень умер от яда медузы

Инцидент произошел 22 февраля — через неделю, 1 марта, подросток скончался в местной больнице. Его ужалила кубомедуза — одна из самых опасных морских животных. Ее яд может привести к параличу, остановке сердца и смерти.

Это первый летальный случай в Австралии в результате действия яда медузы с 2006 года.

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В Австралии коала спровоцировала аварию

В феврале в Австралии произошла масштабная авария из-за коалы. Животное вышло на местную автомобильную дорогу. Водитель, который двигался навстречу, затормозил, чтобы избежать столкновения.

В результате другие участники дорожного процесса не справились с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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