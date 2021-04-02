В Австралії восьминіг побив геолога, врятувала газована вода

В Австралії геолога Ланса Карлсона побив восьминіг. Інцидент трапився, коли чоловік відпочивав на пляжі під час відпустки.
Карлсон підійшов до 2-річної доньки та побачив восьминога, який і накинувся на нього.
Чоловік пізніше зайшов у воду сам. Восьминіг знову послідував за ним і вдарив його по руці, а потім по шиї і верхньої частині спини.
Щупальця залишили на його шкірі червоні рубці, які, за словами Карлсона, почали проходити тільки після того, як він облив їх газованою водою.
У США чоловік тримав акул у басейні
У штаті Нью-Йорк (США) чоловіка визнали винним в утриманні живих акул у своєму басейні і продажу їх в інтернеті. Йдеться про сім акул.
Згідно із заявою генерального прокурора штату Летиції Джеймс, 40-річному Джошуа Сегіну загрожує штраф в розмірі $5 тис. за незаконне зберігання з наміром продати сім піщаних акул.