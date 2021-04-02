В Австралії восьминіг побив геолога, врятувала газована вода

В Австралії геолога Ланса Карлсона побив восьминіг. Інцидент трапився, коли чоловік відпочивав на пляжі під час відпустки.

Карлсон підійшов до 2-річної доньки та побачив восьминога, який і накинувся на нього.

Чоловік пізніше зайшов у воду сам. Восьминіг знову послідував за ним і вдарив його по руці, а потім по шиї і верхньої частині спини.

Щупальця залишили на його шкірі червоні рубці, які, за словами Карлсона, почали проходити тільки після того, як він облив їх газованою водою.

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