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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Австралії восьминіг побив геолога, врятувала газована вода

В Австралії геолога Ланса Карлсона побив восьминіг. Інцидент трапився, коли чоловік відпочивав на пляжі під час відпустки.

Осьминог

Карлсон підійшов до 2-річної доньки та побачив восьминога, який і накинувся на нього.

Чоловік пізніше зайшов у воду сам. Восьминіг знову послідував за ним і вдарив його по руці, а потім по шиї і верхньої частині спини.

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Щупальця залишили на його шкірі червоні рубці, які, за словами Карлсона, почали проходити тільки після того, як він облив їх газованою водою.

У США чоловік тримав акул у басейні

У штаті Нью-Йорк (США) чоловіка визнали винним в утриманні живих акул у своєму басейні і продажу їх в інтернеті. Йдеться про сім акул.

Згідно із заявою генерального прокурора штату Летиції Джеймс, 40-річному Джошуа Сегіну загрожує штраф в розмірі $5 тис. за незаконне зберігання з наміром продати сім піщаних акул.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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