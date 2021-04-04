В Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии

В селе Малиновка Житомирской области посреди дороги обнаружили тело местного жителя 1974 года.

На место происшествия приехали правоохранители и установили, что потерпевший стал жертвой ДТП. Поэтому было принято решение об объявлении операции Перехват, чтобы задержать виновника аварии.

Копы установили марку и цвет машины и начали разыскивать авто.

Правоохранители в течение ночи проверяли все автомобили, которые подходили под описание.

— В результате на одной из улиц города Малина был обнаружен автомобиль с характерными механическими повреждениями. Во время проверки его владельца установлено, что машина принадлежит полицейскому местного отделения полиции, 1988 года рождения, — рассказали в полиции.

Сейчас открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Также объявлено о проведении служебного расследования.

ДТП на Львовщине

Во Львовской области 17-летний парень наехал на 16-летнего подростка и скрылся с места аварии. От полученных травм тот умер.

Автомобиль полицейские нашли сразу, преступник бросил его в пяти километрах от места ДТП. Известно, что он выехал на встречную полосу и был без водительского удостоверения.