На Житомирщині поліцейський влаштував смертельну ДТП та втік з місця аварії

У селі Малинівка Житомирської області посеред дороги виявили тіло місцевого жителя 1974 року народження.

На місце події приїхали правоохоронці та встановили, що потерпілий став жертвою ДТП. Тому було ухвалено рішення про оголошення операції Перехват, щоб затримати винуватця аварії.

Копи встановили марку та колір машини та почали розшукувати авто.

Правоохоронці протягом ночі перевіряли всі автомобілі, які підходили під опис.

– В результаті на одній з вулиць міста Малина був виявлений автомобіль з характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 року народження, – розповіли у поліції.

Нині відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Також оголошено про проведення службового розслідування.

ДТП на Львівщині

У Львівській області 17-річний хлопець наїхав на 16-річного підлітка і втік з місця аварії. Від отриманих травм той помер.

Автівку поліцейські знайшли відразу, злочинець кинув її за п’ять кілометрів від місця ДТП. Відомо, що він виїхав на зустрічну смугу та був без водійського посвідчення.