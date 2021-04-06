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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На Николаевщине задержали убийцу 16-летнего подростка, ему грозит пожизненное

Вероятный убийца 16-летнего подростка в Вознесенске Николаевской области может получить наказание в виде пожизненного заключения.

На Николаевщине задержали убийцу 16-летнего подростка, ему грозит пожизненное

Ужасный инцидент произошел поздно вечером 4 апреля. Возле одного из местных магазинов на глазах у прохожих 30-летний мужчина набросился с ножом на парня.

Вследствие ножевого удара в сердце подросток погиб мгновенно. Полиции удалось оперативно отыскать подозреваемого, скрывавшегося у себя дома.

На Николаевщине зарезали подростка: задержан серийный убийца (ФОТО)

Выяснилось, что 30-летний мужчина освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство лишь две недели назад.

Более того, находясь в тюрьме, он жестоко избил своего сокамерника, в результате чего тот скончался.

Правоохранители отметили, что в целом убийца провел за решеткой почти 13 лет.

На Николаевщине зарезали подростка: задержан серийный убийца (ФОТО)

По словам очевидцев, которых допросили после убийства 16-летнего парня, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии и приставал к посетителям.

В ближайшее время 30-летнему мужчине изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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