На Миколаївщині зарізали підлітка: затримано серійного вбивцю (ФОТО)

Ймовірний вбивця 16-річного хлопця у Вознесенську Миколаївської області може отримати покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Жахливий інцидент стався пізно ввечері 4 квітня. Біля одного з місцевих магазинів на очах у перехожих 30-річний чоловік накинувся з ножем на підлітка.

Внаслідок ножового удару в серце хлопець загинув миттєво. Поліції вдалося оперативно відшукати підозрюваного, який переховувався у себе вдома.

З’ясувалося, що 30-річний чоловік звільнився із місць позбавлення волі за умисне вбивство лише два тижні тому.

Більше того, перебуваючи у в’язниці, він жорстоко побив свого сусіда по камері, внаслідок чого той помер.

Правоохоронці зазначили, що в цілому вбивця провів за ґратами майже 13 років.

Зі слів очевидців, яких допитали після вбивства 16-річного хлопця, підозрюваний перебував у нетверезому стані і чіплявся до відвідувачів.

Найближчим часом 30-річному чоловіку обиратиметься запобіжний захід. Розслідування триває.