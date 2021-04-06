На Миколаївщині зарізали підлітка: затримано серійного вбивцю (ФОТО)

Ймовірний вбивця 16-річного хлопця у Вознесенську Миколаївської області може отримати покарання у вигляді довічного ув’язнення.
Жахливий інцидент стався пізно ввечері 4 квітня. Біля одного з місцевих магазинів на очах у перехожих 30-річний чоловік накинувся з ножем на підлітка.
Внаслідок ножового удару в серце хлопець загинув миттєво. Поліції вдалося оперативно відшукати підозрюваного, який переховувався у себе вдома.
З’ясувалося, що 30-річний чоловік звільнився із місць позбавлення волі за умисне вбивство лише два тижні тому.
Більше того, перебуваючи у в’язниці, він жорстоко побив свого сусіда по камері, внаслідок чого той помер.
Правоохоронці зазначили, що в цілому вбивця провів за ґратами майже 13 років.
Зі слів очевидців, яких допитали після вбивства 16-річного хлопця, підозрюваний перебував у нетверезому стані і чіплявся до відвідувачів.
Найближчим часом 30-річному чоловіку обиратиметься запобіжний захід. Розслідування триває.