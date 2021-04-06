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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

На Миколаївщині затримали вбивцю 16-річного підлітка, йому загрожує довічне

Ймовірний вбивця 16-річного хлопця у Вознесенську Миколаївської області може отримати покарання у вигляді довічного ув’язнення.

На Миколаївщині затримали вбивцю 16-річного підлітка, йому загрожує довічне

Жахливий інцидент стався пізно ввечері 4 квітня. Біля одного з місцевих магазинів на очах у перехожих 30-річний чоловік накинувся з ножем на підлітка.

Внаслідок ножового удару в серце хлопець загинув миттєво. Поліції вдалося оперативно відшукати підозрюваного, який переховувався у себе вдома.

На Миколаївщині зарізали підлітка: затримано серійного вбивцю (ФОТО)

З’ясувалося, що 30-річний чоловік звільнився із місць позбавлення волі за умисне вбивство лише два тижні тому.

Більше того, перебуваючи у в’язниці, він жорстоко побив свого сусіда по камері, внаслідок чого той помер.

Правоохоронці зазначили, що в цілому вбивця провів за ґратами майже 13 років.

На Миколаївщині зарізали підлітка: затримано серійного вбивцю (ФОТО)

Зі слів очевидців, яких допитали після вбивства 16-річного хлопця, підозрюваний перебував у нетверезому стані і чіплявся до відвідувачів.

Найближчим часом 30-річному чоловіку обиратиметься запобіжний захід. Розслідування триває.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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