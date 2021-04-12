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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Сбывали 300 кг амфетамина ежемесячно: в Днепре разоблачили наркосиндикат

Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию на базе промышленного предприятия в Днепре и изъяли более 100 кг амфетамина.

Сбывали 300 кг амфетамина ежемесячно: в Днепре разоблачили наркосиндикат

В Офисе генпрокурора сообщили, что при процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева была пресечена деятельность межрегионального наркосиндиката и задержаны восемь участников преступной группы.

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Преступники действовали в четырех регионах Украины, в частности в столице, а также на территории Киевской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Они создали лабораторию по изготовлению амфетамина и распространяли его через Telegram-канал и интернет-магазин.

Во время обыска было изъято около 120 кг готовых наркотиков и более тонны промежуточных веществ, а также оборудования, карты и записи о количестве проданного амфетамина. Следственные действия продолжаются.

  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
  • Создали нарколабораторию на предприятии — ФОТО
Сбывали 300 кг амфетамина ежемесячно: в Днепре разоблачили наркосиндикат / 4 фотографии

По данным правоохранителей, наркогруппировка сбывала от 250 до 300 кг наркотиков ежемесячно, а оплату получала в криптовалюте, которую затем выводило в наличные. Ежемесячный денежный оборот мог составлять до 120 млн грн, отмечают в Офисе генпрокурора.

Экс-милиционер на такси отправлял кокаин

Прокуратура Киева сообщила о подозрении прежнему милиционеру из Львова, который организовал поставки партии кокаина стоимостью 4 млн грн.

Правоохранители установили, что наркотики мужчина прятал в детских игрушках и отправлял частными службами такси.

Сейчас ему грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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