Створили нарколабораторію на підприємстві – ФОТО

Правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію на базі промислового підприємства у Дніпрі та вилучили понад 100 кг амфетаміну.

В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва було припинено діяльність міжрегіонального наркосиндикату та затримано вісім учасників злочинної групи.

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Злочинці діяли у чотирьох регіонах України, зокрема у столиці, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

Вони створили лабораторію з виготовлення амфетаміну та розповсюджували його через Telegram-канал та інтернет-магазин.

Під час обшуку було вилучено близько 120 кг готових наркотиків та понад тонну проміжних речовин, а також обладнання, картки та записи про кількість проданого амфетаміну. Слідчі дії тривають.















Збували 300 кг амфетаміну щомісяця: у Дніпрі викрили наркосиндикат / 4 фотографии

За даними правоохоронців, наркоугрупування збувало від 250 до 300 кг наркотиків щомісяця, а оплату отримувало у криптовалюті, яку потім виводило в готівку. Щомісячний грошовий обіг міг становити до 120 млн грн, зазначають у Офісі генпрокурора.

Екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн

Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому правоохоронцю зі Львова, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Правоохоронці встановили, що наркотики чоловік ховав у дитячих іграшках і відправляв приватними службами таксі.

Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.