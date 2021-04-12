Створили нарколабораторію на підприємстві – ФОТО

Правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію на базі промислового підприємства у Дніпрі та вилучили понад 100 кг амфетаміну.
В Офісі генпрокурора повідомили, що за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва було припинено діяльність міжрегіонального наркосиндикату та затримано вісім учасників злочинної групи.
Злочинці діяли у чотирьох регіонах України, зокрема у столиці, а також на території Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
Вони створили лабораторію з виготовлення амфетаміну та розповсюджували його через Telegram-канал та інтернет-магазин.
Під час обшуку було вилучено близько 120 кг готових наркотиків та понад тонну проміжних речовин, а також обладнання, картки та записи про кількість проданого амфетаміну. Слідчі дії тривають.
За даними правоохоронців, наркоугрупування збувало від 250 до 300 кг наркотиків щомісяця, а оплату отримувало у криптовалюті, яку потім виводило в готівку. Щомісячний грошовий обіг міг становити до 120 млн грн, зазначають у Офісі генпрокурора.
Екс-правоохоронець на таксі відправляв кокаїн
Прокуратура Києва повідомила про підозру колишньому правоохоронцю зі Львова, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.
Правоохоронці встановили, що наркотики чоловік ховав у дитячих іграшках і відправляв приватними службами таксі.
Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.