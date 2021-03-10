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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В Украине дополнили перечень наркотических средств и психотропных веществ

На заседании 10 марта Кабмин принял постановление, которым вносятся изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

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В частности, речь идет о дополнении перечня новыми позициями для контроля противодействия незаконному обороту этих веществ.

В первом списке — почти 20 новых позиций, во втором — около 40.

Полный список обнародовал в соцсети нардеп Алексей Гончаренко.

Кабмін доповнив перелік наркотичних засобів

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В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержали легализацию дистанционной торговли лекарствами, проголосовав за соответствующие изменения в закон О лекарственных средствах.

Согласно документу, через интернет запрещена реализация средств, на которые должна быть лицензия на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими лекарственными средствами, перечень которых определяется центральным органом исполнительной власти.

Фото: Dreamstime

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