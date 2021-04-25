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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Убийство в Днепре: кто такой Анар Мамедов и почему его застрелили

стрілянина у Дніпрі

24 апреля в центре Днепра неизвестный в маске застрелил 42-летнего мужчину. По предварительным данным, погибший является уроженцем Азербайджана, а зовут его Анар Мамедов.

По данным СМИ, Анара Мамедова могли убить из-за тесной связи с криминалом. Вместе с родным братом Рамизом Мамедовым он возглавляет преступную группу Мамедовские, которая занимается поставкой наркотиков в Днепропетровской области. Кроме них, в составе банды около 50 человек.

Незадолго до убийства Анара Мамедова неизвестные сожгли его ресторан и автомобиль одного из братьев.

Убийство в Днепре — киллер застрелил Анара Мамедова

Сообщение о стрельбе в Днепре полиция получила около 14.42. Инцидент произошел на улице Соборной.

Неизвестный в маске подбежал к автомобилю и начал стрелять. После этого водитель выскочил и побежал к железной дороге. Однако после нескольких выстрелов упал на землю.

Мужчину забрали медики — по дороге в больницу он скончался. Правоохранители ввели спецоперацию в городе — расследование продолжается.

Подробнее, как прошло убийство в Днепре, читайте на Фактах ICTV.

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