24 квітня у центрі Дніпра невідомий у масці застрелив 42-річного чоловіка. За попередніми даними, загиблий є уродженцем Азербайджану, а звуть його Анар Мамедов.

За даними ЗМІ, Анара Мамедова могли вбити через тісний зв’язок з криміналом. Разом з рідним братом Рамізом Мамедовим він очолює злочинну групу Мамедовські, яка займається постачанням наркотиків у Дніпропетровській області. Крім них, у складі банди близько 50 осіб.

Незадовго до вбивства Анара Мамедова невідомі спалили його ресторан та автомобіль одного з братів.

Вбивство у Дніпрі – кілер застрелив Анара Мамедова

Повідомлення про стрілянину у Дніпрі поліція отримала близько 14.42. Інцидент трапився на вулиці Соборній.

Невідомий у масці підбіг до автомобіля та почав стріляти. Після цього водій вискочив і побіг до залізниці. Однак після кількох пострілів упав на землю.

Чоловіка забрали медики – дорогою до лікарні він помер. Правоохоронці ввели спецоперацію у місті – розслідування триває.

Детальніше про вбивство у Дніпрі читайте на Фактах ICTV.